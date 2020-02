PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 25.02.2020

Hofheim (ots)

1. Bei Einbruch in Restaurant Bargeld gestohlen, Sulzbach (Taunus), Cretzschmarstraße, Montag, 24.02.2020, 23:00 Uhr bis Dienstag, 25.02.2020, 07:45 Uhr

(jn)Auf ein Restaurant in Sulzbach hatten es unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Zwischen 23:00 Uhr und 07:45 Uhr betraten der oder die Einbrecher das Geschäft in der Cretzschmarstraße und durchwühlten sämtliche Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenständen. Letztendlich flüchteten die Unbekannten mit wenigen Hundert Euro Bargeld. Derzeit steht noch nicht fest, wie die Täter in die Gaststätte gelangen konnten.

Die Kriminalpolizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Handwerkerfahrzeug geöffnet und Werkzeug gestohlen, Flörsheim am Main, Hauptlehrer-Urson-Straße, Sonntag, 23.02.2020, 08:00 Uhr bis Montag, 24.02.2020, 08:30 Uhr

(jn)Aus einem Handwerkerfahrzeug haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in Flörsheim Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge öffneten der oder die Täter auf bisher nicht bekannte Art und Weise das in der Hauptlehrer-Urson-Straße abgestellte Fahrzeug und nahmen neben einer Bohrmaschine und einer Kettensäge auch eine Flex sowie Schrauben an sich und ergriffen unerkannt die Flucht.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Audi mutwillig demoliert, Bad Soden am Taunus, An der Trinkhalle, Montag, 24.02.2020, gegen 14:00 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag ist in Bad Soden ein Audi mutwillig demoliert worden; der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Den Angaben der Geschädigten zufolge, hatte sie ihr Fahrzeug - einen weißen AUDI Q3 - "An der Trinkhalle" abgestellt, als sich ein oder mehrere unbekannte Täter gegen 14:00 Uhr dem Fahrzeug näherten, einen Reifen zerstachen, die Scheibenwischer beschädigten und die Motorhaube zerkratzten. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Deshalb erbittet die ermittelnde Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

