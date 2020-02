PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch/Täterfestnahme in Kleingartenanlage

Hofheim (ots)

Hattersheim: Trunkenheitsfahrt

Freitag, 21.02.20 gg 19:05 h Hattersheim, Mainzer Landstraße

Ein 32-jähriger Hattersheimer, war mit seinem PKW in Hattersheim unterwegs. Ein Zeuge konnte die Fahrt beobachten und verständigte telefonisch die Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle erbrachte ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 %o. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe abgeben musste.

Hattersheim: Einbruch in Gartenhütte/Kleingartenanlage, Versuch Hattersheim, Sindlinger Straße 52 dortige Kleingartenanlage Freitag, 21.02.20 gg 21:40 h

Ein zufällig vorbeikommender Zeuge konnte einen Einbrecher bei seiner Tat beobachten. Der Einbrecher hielt sich in der Kleingartenanlage auf, beschädigte den Gartenzaun und überstieg den Gartenzaun. Die Eingangstür der Gartenhütte wurde aufgebrochen und Diebesgut aus der Hütte zum Abtransport bereitgelegt. Anschließend stieg er auf das Dach und bereitete die Abmontage der Solaranlage vor. Bei der Tatausführung erschien nun der Zeuge am Gartengrundstück, do dass der Einbrecher seine weitere Tathandlung abbrach und mit dem bereitgestellten PKW flüchtete. Der aufmerksame Zeuge konnte sich allerdings das Kennzeichen notieren. Der Täter ließ eine Tüte mit typischen Einbruchswerkzeug, wie zum Beispiel einen Bolzenschneider, zurück. Bei der Anschrift der Halteranschrift konnte der mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden. Der Einbrecher wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Da der Täter bei der Tathandlung gestört wurde, kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinem Stehlgut.

Schwalbach: Diebstahl aus Garage / E-Bike Schwalbach, Sossenheimer Weg Freitag, 21.02.20 gg 12:30 h bis Freitag, 21.02.20 12:45 h

Unbekannte Täter verschafften sich in dem kurzen Tatzeitraum durch die unverschlossene Hintertüre Zutritt zur Garage. Dort entwendeten sie ein mittels Rahmenschloss geschertes schwarzes, 28-Zoll, Herren E-Bike der Marke FLYER. Neuwert des Fahrrades ca. 4800 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschborn Tel.: 06196-96950.

Flörsheim: Sachbeschädigung an PKW Flörsheim, genauer Tatort nicht bekannt Donnerstag, 20.02.20, 14:30 h - Freitag, 21.02.20 gg 09:15 h

Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite eines blauen BMW. Sachschaden ca. 500 EUR. Täterhinweise liegen zurzeit keine vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Flörsheim Tel.: 06145-54760.

Kelkheim: Verkehrsunfall Sachschaden Freitag, 21.02.2020 gg 19:03 h Kelkheim, Frankfurter Straße

Ein 70-jähriger Kriftler befuhr mit seinem Kraftomnibus der HLB, öffentlicher Nahverkehr, die Frankfurter Straße in Kelkheim aus Ri. Dieselstraße kommend in Richtung Kelkheim Mitte. Die ON 01 verschätzte sich im Verkehrsgeschehen und streifte den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden ON 02, einen weißen Nissan Qashqai, beim Vorbeifahren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden ca. 10000.- EUR.

Sulzbach: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Sulzbach, Hauptstraße 31 Samstag, 22.02.20 gg 00:15 h

Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle mit anschließender Personenkontrolle konnte im PKW des Beschuldigten ca. 30 g Marihuana aufgefunden werden. Bei auffinden des BTM versuchte der 29-jährige Königsteiner sich durch die Flucht zu entziehen, konnte jedoch wiederergriffen und festgenommen werden. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den kontrollierenden Polizeibeamten.

