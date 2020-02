PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

1. Scheinwerfer gestohlen, Hofheim, Kantstraße, 18.02.2020, gg. 23.35 Uhr

(ho)Gestern Abend hatten es Fahrzeugteilediebe in Hofheim auf die Scheinwerfer eines geparkten Porsche abgesehen. Der Wagen war auf einem Parkplatz in der Kantstraße abgestellt. Die Täter näherten sich dem Fahrzeug und bauten beide Frontscheinwerfer aus, mit denen sie anschließend vom Tatort flüchteten. Bei dem Diebstahl richteten sie an dem Porsche Lackschäden an, sodass der entstandene Gesamtschaden mindestens 2.500 Euro beträgt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Hochwertige E-Bikes gestohlen, Hattersheim, Weingartenstraße, 13.02.2020 bis 18.02.2020

(ho)Unbekannte Täter haben aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Weingartenstraße in Hattersheim zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Dabei ist ein Schaden in Höhe von über 4.500 Euro entstanden. Die Täter schoben mit Gewalt das Garagentor nach oben, wobei dieses beschädigt wurde. Anschließend griffen sich die Einbrecher die unverschlossenen Räder und flüchteten damit. Die Hofheimer Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

3. Schloss geknackt - Fahrrad gestohlen, Sulzbach, Waldstraße, 17.02.2020 zwischen 19.00 Uhr und 20.20 Uhr

(ho)Ein weiteres hochwertiges E-Bike wurde am Montagabend in der Waldstraße in Sulzbach gestohlen. Das schwarze Fahrrad der Marke Bergamont war am Abstellort mit einem Kettenschloss gesichert, welches die Täter aufbrachen. Mit dem Fahrrad flüchteten die Diebe anschließend unerkannt vom Tatort. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9596-0 in Verbindung zu setzen.

4. Kleinbus bei Sachbeschädigung schwer beschädigt, Hofheim, Marxheim, Finkenweg, Nacht zum 18.02.2020

(ho)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen geparkten VW Transporter durch Zerkratzen schwer beschädigt. Der Wagen war auf einem Privatparkplatz abgestellt und wurde auf der gesamten rechten Seite mit einem spitzen Gegenstad verkratzt. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 6.000 Euro. Die Hofheimer Polizei hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt erstattet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Schwalbach a.Ts., Julius-Brecht-Straße, 17.02.2020, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr

(ho)In den Nachmittagsstunden des vergangenen Montages ist in der Julius-Brecht-Straße in Schwalbach ein geparkter BMW bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt worden. Der Wagen war in einer Parklücke in der Julius-Brecht-Straße abgestellt und wurde vermutlich beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug gestreift. Dabei entstand im Heckbereich des BMW ein Unfallschaden der mindestens 2.500 Euro beträgt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9596-0 in Verbindung zu setzen.

6. 78-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt, Eschborn, Rödelheimer Straße/Niederurseler Allee, 18.02.2020, gg. 08.45 Uhr

(ho)Ein 78-jähriger Fahrradfahrer ist gestern Morgen in Eschborn beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Vor dem Unfall war ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Rödelheimer Straße unterwegs. Aussagen zufolge habe der Autofahrer vor dem Kreuzungsbereich an einem Fußgängerüberweg angehalten, um Fußgänger passieren zu lassen. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam, der zuvor die Rödelheimer Straße in Richtung der Kreuzung befuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu, aufgrund derer er in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Wie sich der Unfall genau abgespielt hat ist derzeit noch nicht geklärt. Daher werden weitere Augenzeugen des Vorfalles gebeten, sich mit der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer (06196) 9596-0 in Verbindung zu setzen.

