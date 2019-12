Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl von Brieftauben in Bröckel

Celle (ots)

Im Zeitraum zwischen gestern, 18:00 Uhr, und heute, 08:00 Uhr haben unbekannte Täter in der Hauptstraße in Bröckel zwei Vorhängeschlösser von zwei Taubenschlägen aufgebrochen und ca. 45 Brieftauben entwendet. Es ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden.

Hinweise nimmt die Polizei in Wathlingen unter 05144-98660 entgegen.

