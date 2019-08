Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Tageswohnungseinbruch ++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westerstede, Fikensolterfeld, verübt. Das Haus war zur Tatzeit ( 07:15 bis 16:30 Uhr ) unbewohnt, da die Bewohner auf ihren Arbeitsstellen waren. Die Täter schlugen ein rückwärtiges Fenster ein und gelangten so in das Haus. Die Wohnräume wurden auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld und ein Silberbesteck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die ersten Ermittlungen am Tatort ergaben, dass mindestens zwei Täter an dem Einbruch beteiligt waren. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede, Tel. 04488/833-115, in Verbindung zu setzen.

