Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungseinbruch +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 10.30 und 15.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Alexanderstraße. Während der Abwesenheit der Bewohner hatten sich unbekannte Täter auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses begeben und dort ein Terrassenfenster eingeschlagen. Durch das entstandene Loch im Glas konnten die Einbrecher das Fenster öffnen und die Wohnung betreten. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie sämtliche Räume und leerten dabei Schranke und Schubladen aus. Mit Goldschmuck und Bargeld ergriffen die Täter anschließend die Flucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115. (932634)

