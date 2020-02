PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sonderpressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 19.02.2020

Hofheim (ots)

Flüchtiger Autofahrer mit gestohlenen Kennzeichen nach kurzer Verfolgung festgenommen, Kelkheim-Münster, Königsberger Straße / Kronberger Straße, 18.02.2020, 23:40 Uhr

Einer Polizeistreife aus Kelkheim fiel am Dienstag, den 18.02.2020 gegen 23:40 Uhr im Kreuzungsbereich Königsberger Straße / Kronberger Straße in Kelkheim ein PKW auf, welcher mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kronberger Straße fuhr. Die Streife entschloss sich, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Trotz optischer und akustischer Anhaltesignale setzte der zweifach besetzte PKW seine Fahrt über die Stettiner Straße und die Breslauer Straße fort.

Am Kreisel an der Ecke Frankenallee / Breslauer Straße kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Straßenschild bevor der PKW schließlich im Bereich der Wilhelm-Dichmann-Straße auf Höhe des ALDI Parkplatzes anhielt. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen sprangen umgehend aus dem PKW und versuchten sich der Kontrolle mittels Flucht zu entziehen. Durch die eingesetzten Beamten wurde fußläufig die Verfolgung aufgenommen und beide Personen konnten festgenommen werden.

Die an dem flüchtigen PKW angebrachten Kennzeichen stellten sich im Laufe der Ermittlungen als gestohlen heraus. Weiterhin sind die Besitzverhältnisse des flüchtigen PKW derzeit unklar, weshalb der PKW sichergestellt wurde.

Der 31-jährige Beschuldigte wurde zur Polizei Kelkheim verbracht. Es besteht der begründete Verdacht, dass der Fahrer des PKW das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Aus diesem Grund wurde auf der Polizeistation Kelkheim eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer ist ohne festen Wohnsitz und wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Der Beifahrer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle entlassen.

