POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 18.02.2020

Hofheim (ots)

1. Umfangreiche Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit - etliche Verkehrsteilnehmer berauscht, Hochheim am Main, Eppstein, Hofheim am Taunus, Montag, 17.02.2020, ab 16:00 Uhr

(jn)Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus haben am Montag anlässlich der Fastnachtszeit umfangreiche Verkehrskontrollen im Kreisgebiet durchgeführt und dabei zahlreiche Verkehrssünder ausgemacht. Im Fokus der Kontrollen stand vorrangig die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Autofahrern und Autofahrerinnen.

Zunächst wurde im Rahmen einer Kontrollstelle auf der Landesstraße 3028 am Hochheimer Spielpark zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr neben einer Handvoll Ordnungswidrigkeiten ein 22-jähriger VW-Fahrer aus Hochheim festgestellt, der Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums zeigte. Außerdem stießen die Beamten bei der Überprüfung einer 20-Jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis auf ein Einhandmesser. Anschließend bezogen die Polizisten zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr eine weitere Kontrollstelle auf dem Waldparkplatz der Landesstraße 3011 bei Eppstein. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie die vorschriftsmäßige Ladungssicherung festgestellt und geahndet. Zudem wurde ein 34-jähriger Mann mit einem offenen Haftbefehl kontrolliert. Nach einer entsprechenden Barzahlung konnte dieser wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Zwei weitere Personen - ein 20-jähriger Flörsheimer sowie eine 19-jährige Autofahrerin aus Eppstein - wurden gleichsam zur Wache gebracht, da der Verdacht bestand, dass diese vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatten. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle ab 22:00 Uhr in der Burgeffstraße in Hochheim fielen den eingesetzten Beamten zwar keine berauschten Verkehrsteilnehmer, jedoch insgesamt knapp zehn Ordnungswidrigkeiten auf. Höhepunkt der Kontrollmaßnahmen war die Überprüfung eines 37-jährigen aus Rannstadt, der kurz nach Mitternacht vor dem Hofheimer Bahnhof in eine Verkehrskontrolle Hofheimer Polizei geriet. Der Delinquent, der in einem BMW unterwegs war, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol; ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Darüber hinaus war der 37-Jährige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die fünfte berauschte Person fiel der Besatzung eines Streifenwagens aus Eschborn dann in der zurückliegenden Nacht gegen 03:00 Uhr in der Frankfurter Straße in Eschborn auf. Die unsichere Fahrweise des 62-jährigen Mannes aus Neuenstein hatte eine Verkehrskontrolle nach sich gezogen, bei der die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und im Anschluss einen vorläufigen Wert von 1,2 Promille ermittelten. Auch er wurde zur nächsten Polizeistation verbracht und nach erfolgter Blutentnahme und der Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Betrunken hohen Sachschaden verursacht und Polizeibeamten angegriffen, Hattersheim am Main, Okriftel, Sindlinger Straße, Merowingerstraße, Mainstraße, Montag, 17.02.2020, 12:15 Uhr

(jn)Am Montagmittag ereignete sich in Hattersheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein hoher Sachschaden entstand ist, und kurze Zeit später ein Verkehrsunfall, der von einer alkoholisierten 59-jährigen Autofahrerin verursacht worden war. Nach weiteren Ermittlungen steht diese nun auch im Verdacht, für die Verkehrsunfallflucht verantwortlich gewesen zu sein.

Wie mehrere Zeugen übereinstimmend berichteten, kollidierte ein blauer Mercedes um 12:15 Uhr mit zwei in der Sindlinger Straße geparkten Pkw und verursachte dabei einen Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Ohne den Pflichten eines/einer Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernte sich der/die Fahrer(in) des Fahrzeuges unerlaubt von der Unfallstelle. Unmittelbar nach diesem ersten Unfall, meldete sich ein 32-jähriger Autofahrer aus Frankfurt bei der Polizei und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall, in den er soeben verwickelt worden sei. Demnach hatte ihm eine Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt genommen, während er die Mainstraße aus Richtung Neugasse kommend in Fahrtrichtung Hattersheim befuhr. Die Frau sei zeitgleich auf der Sindlinger Straße unterwegs gewesen und dann auf die Mainstraße aufgefahren, ohne seine Vorfahrt zu beachten. Bei dem Zusammenstoß der zwei Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich dann Hinweise darauf, dass die 59-jährige, in Hattersheim wohnhafte Frau erheblich alkoholisiert war; ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Zudem entstand im Verlauf weiterer Ermittlungen der Verdacht, dass die 59-Jährige auch für die vorangegangene Unfallflucht, die in unmittelbarer Nähe stattfand, verantwortlich sein könnte. In der Konsequenz wurde sie zur Wache nach Hofheim transportiert, wo sie während einer Blutentnahme Widerstand leistete und einen Polizeibeamten biss. Gegen die 59-Jährige wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus zu melden.

3. Verkaufsanhänger aufgebrochen - Schaden hinterlassen, Schwalbach am Taunus, Schulstraße, Montag, 17.02.2020, 00:45 Uhr bis 03:30 Uhr

(jn)In Schwalbach haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Montag zwei Verkaufsanhänger aufgebrochen und dabei einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Ermittlungen am Tatort zufolge hebelten die Täter die mobilen Verkaufsbuden, die in der Schulstraße auf dem Hofplatz des "Haus der Vereine" abgestellt worden waren, zwischen 00:45 Uhr und 03:30 Uhr auf und suchten im Inneren nach Beute, wobei sie scheinbar leer ausgingen. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen entzündeten die Unbekannten in einem der Anhänger Papiertücher, bevor sie den Tatort verließen. Neben dem Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro, der durch das gewaltsame Eindringen entstanden war, kam es durch die Flammen zu einem weiteren Sachschaden an der Fassade, der sich auf ca. 2.000 Euro belaufen dürfte.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

4. Navigationssystem ausgebaut und entwendet, Eschborn, Am Stadtpfad, Sonntag, 16.02.2020, 18:30 Uhr bis Montag, 17.02.2020, 11:15 Uhr

(jn)Autoknacker haben im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen in Eschborn geparkten Pkw geknackt und das Navigationssystem sowie den Airbag ausgebaut und gestohlen. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen blauen BMW 335d handelt, parkte seit Sonntag, 18:30 Uhr "Am Stadtpfad", als die Täter ein Fenster einschlugen und damit in den Fahrzeuginnenraum gelangten. Hier bauten die Unbekannten dann fachmännisch die Technik aus und verschwanden mit dem Diebesgut. Der entstandene Sach- und Beuteschaden dürfte sich auf einige Tausend Euro belaufen.

Das zuständige Kommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Fensterscheiben eingeworfen, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rathausplatz, Sonntag, 16.02.2020, 08:00 Uhr bis Montag, 17.02.2020, 07:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag die Fenster der Fischbacher Gesamtschule beschädigt und einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro hinterlassen. Derzeit geht die Polizei in Kelkheim davon aus, dass sich die Tat zwischen Sonntag- und Montagmorgen ereignet haben muss. Der oder die Täter hielten sich demnach auf dem Schulgelände am Rathausplatz in Kelkheim auf und warfen Flaschen gegen das Glas der Fenster, wobei diese beschädigt wurden.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0.

6. 72-jähriger Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Kriftel, Kapellenstraße, Montag, 17.02.2020, 11:14 Uhr

(jn)Am Montagvormittag ist ein 72-jähriger Rollerfahrer in Kriftel von einer 18-jährigen Fahranfängerin übersehen worden und bei dem anschließenden Zusammenstoß gestürzt, wobei er sich Verletzungen zuzog und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unfallaufnahme folgend war die 18-jährige Kelkheimerin um 11:14 Uhr am Steuer eines BMW in der Kapellenstraße unterwegs und missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Zweiradfahrers aus Hofheim. In der Folge kollidierte sie mit dem 72-jährigen Mopedfahrer, der medizinisch behandelt werden musste. Zudem entstand an den zwei Fahrzeugen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

7. Unfallverursacher nach Vorfahrtsmissachtung leichtverletzt, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Montag, 17.02.2020, 09:31 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Hochheim ist der 63-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Groß-Gerau verletzt worden. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der 63-jährige VW-Fahrer um 09:31 Uhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Breslauer Ring befuhr und dabei die Vorfahrt eines aus der Straße "Berliner Platz" kommenden Lkw missachtete. Es kam zu einem Zusammenstoß der zwei Kraftfahrzeuge, weshalb der VW-Fahrer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

