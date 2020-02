PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sonderpressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 19.02.2020 - Vermisstenfahndung

Hofheim (ots)

Die Polizei in Hofheim sucht seit den frühen Abendstunden des 18.02.2020 den 16-jährigen und in Hofheim am Taunus lebenden Yamin-Marcel Howlader.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Yamin-Marcel letztmalig gegen 16:30 Uhr vor dem Drogeriemarkt Müller im Chinon Center in Hofheim am Taunus gesehen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160 cm groß - kräftige Statur - schwarze Haare mit "Undercut" - asiatisches Erscheinungsbild - grauer Mantel - dunkle Hose - schwarz-pinke Schuhe der Marke Nike - blaue Umhängetasche

Aufgrund einer geistigen Behinderung ist der Yamin-Marcel nur bedingt örtlich orientiert. Als mögliche Anlaufadressen ist der Innenstadtbereich der Stadt Hofheim und das Gebiet rund um den Frankfurter Hauptbahnhof bekannt. Aktuell laufen intensive Fahndungsmaßnahmen nach der vermissten Person. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Yamin-Marcel machen können, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

