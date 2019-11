Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Fahndungs- und Kontrolltag zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität mit "Hunderettung"

Coesfeld (ots)

Im Rahmen der Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität im Kreis Coesfeld setzten die Polizisten sich bei der Wiederergreifung eines entlaufenen Hundes ein. Als die Beamten am Donnerstagmorgen (28.11.) gegen 09.45 Uhr gerade auf der B525 in Höhe einer Gaststätte in Nottuln eine Kontrollstelle einrichten wollten, bemerkten sie einen freilaufenden Hund. Autofahrer mussten ausweichen und abbremsen, damit es nicht zum Unfall kommt. Die Polizisten näherten sich dem Hund, der dann in Richtung eines Waldes verschwand. Die Hundehalterin gab sich den Beamten zu erkennen. Sie hatte den Hund kurz von der Leine genommen, als dieser an einem Weidezaun einen Stromschlag bekam und deshalb verstört wegrannte. Während der gezielten Fahndungsmaßnahmen rief ein Bekannter bei der Hundehalterin an. Der verstörte Hund war bei ihm angekommen. Die Polizisten brachten Frauchen und Hund wieder zusammen und nahmen anschließend den Kontrollort ein. Insgesamt wurden an wechselnden Standorten im Kreis Coesfeld über 170 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 36 Verkehrsverstöße geahndet. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Reken hatte Drogen im Blut. Er durfte seinen Wagen an der Kontrollstelle an der B525 in Coesfeld-Goxel parken und auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Rdnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld und Fahrverbot.

