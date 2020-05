Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Tankstelle

Nienburg (ots)

UCHTE (jah) - In der Nacht vom 06.05.2020 auf den 07.05.2020 sind bislang unbekannte Täter mit Gewalt in den Verkaufsraum der Classic-Tankstelle in der Mindener Straße eingedrungen. Dazu hebelten sie eine Hintertür der Tankstelle auf und gingen den dort vorgefundenen Tresor an. Aus diesem entwendeten sie Bargeld, einen mittleren vierstelligen Betrag. Zusätzlich öffneten sie gewaltsam einen Metallschrank, aus dem eine unbekannte Menge von Zigaretten entwendet wurde. Der insgesamt durch diese Tat entstandene Schaden befindet sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Täter entkamen unerkannt und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei in Stolzenau bittet unter Tel. 05761-92060 um Hinweise: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge um den o.g. Tatort wahrgenommen bzw. wer kann Hinweise bezüglich einer genauen Tatzeit geben?

