Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pressemitteilung über die Entwicklung des Verkehrsunfallgeschehens im Bereich der Samtgemeinden Nenndorf und Rodenberg sowie der Ergebnisse der Verkehrsüber-wachungsmaßnahmen

Ein Dokument

Bad Nenndorf (ots)

mp/ Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir in diesem Jahr leider darauf verzichten, Ihnen unsere Zahlen zum Verkehrsunfallgeschehen und zu den Ergebnissen unserer Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in den Samtgemeinden Nenndorf und Rodenberg im Rahmen eines Pressegesprächs zu präsentieren. Wir sind natürlich daran interessiert, diese Zahlen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und übersenden Ihnen deshalb die Zahlen in dieser Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell