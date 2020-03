Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Jugendlicher ohne Fahrschein und ohne Kenntnis seiner Betreuer nach Koblenz unterwegs

Koblenz (ots)

Ein 15-Jähriger wurde am Freitagnachmittag von einer Zugbegleiterin ohne Fahrschein und ohne Ausweis im ICE von Mainz nach Koblenz angetroffen. Die hinzugerufene Bundespolizeistreife stellte bei der Identitätsüberprüfung in Koblenz fest, dass der junge algerische Staatsangehörige seit zwei Wochen in einer Jugendeinrichtung in Mainz lebt und von dort ohne Zustimmung seiner Betreuer nach Koblenz gefahren war. Des Weiteren lag eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz aus dem Jahr 2018 vor. Nach Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt Koblenz und dem Mainzer Jugendheim wurde der Jugendliche von Mitarbeitern des Jugendamtes zur Jugendhilfeeinrichtung Arenberg verbracht; an die Staatsanwaltschaft Koblenz erfolgte der Hinweis, wo er sich nun aufhält.

