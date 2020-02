Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Ingewahrsamnahme eines Jugendlichen im Regionalexpress

Trier (ots)

Im Rahmen einer Zugstreife auf der Strecke Koblenz nach Trier kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Donnerstag um 12:20 Uhr einen 15-jährigen Guineer. Die Überprüfung ergab, dass der junge Mann seit dem 26.02.2020 aus einer Wohngruppe in Bonn abgängig gemeldet war. Die Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz, welche die Bundespolizeiinspektion Trier unterstützten, nahmen den Ausreißer mit auf die Dienststelle in Trier. Nach Kontaktaufnahme mit der Jugendhilfeeinrichtung in Bonn und dem Jugendamt Trier wurde vereinbart den Jugendlichen zunächst an eine Wohngruppe des Jugendwerks Don Bosco in Trier zu übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Bettina Kirsch

Telefon: 0651 43678-1005

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell