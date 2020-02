Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Seit vier Jahren gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Lautzenhausen

Bei der Kontrolle des Fluges FR 5215 aus Bari/Italien hat die Bundespolizei am Mittwochmorgen eine 29-jährige Bulgarin verhaftet. Das Amtsgericht Koblenz hatte sie im Dezember 2015 zu einer Haftstrafe von 50 Tagen, abwendbar durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro, verurteilt. Nachdem ein Bekannter von ihr den haftbefreienden Betrag bei der Bundespolizei in Kaiserslautern einzahlte, wurde sie auf freiem Fuß belassen.

