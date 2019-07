Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisste Seniorin durch Diensthündin "Tika" gefunden

Ratzeburg (ots)

31. Juli 2019 | Kreis Segeberg / Kreis Stormarn - 30.07.2019 - Großenaspe

Am Dienstagnachmittag suchten mehrere Einsatzkräfte nach einer vermissten älteren Dame aus einem Pflegezentrum in Großenaspe.

Die schwer demenzkranke 87-jährige Frau war seit 16.00 Uhr vermisst worden. Nachdem das Pflegepersonal die gesamten Räumlichkeiten abgesucht hatten, bat man die Polizei um Mithilfe.

Trotz intensiver Suche der örtlichen Polizeikräften konnte die 87-jährige zunächst nicht gefunden werden, so dass die Personensuchhunde der Landespolizei angefordert und eingesetzt wurden.

Auch die Diensthündin "Tika" (Polizeidirektion Ratzeburg) machte sich auf die Suche nach der Dame. Eine Sicherung des Geruchsvorhalts erfolgte am Bettzeug der Vermissten.

Mit dem individualen Geruch der älteren Dame in der Nase lief "Tika" dann vom Pflegeheim über einen Feldweg weiter in Richtung BAB 7. Sie führte ihre Hundeführerin nach ca. 980 Metern in ein Gebüsch und fand dort, gegen 23.20 Uhr, abseits des Weges die vermisste 87-jährige.

Sie war ansprechbar und wurde durch einen Rettungswagen dem Krankenhaus vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

