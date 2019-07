Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falscher Handwerker unterwegs

Ratzeburg (ots)

31. Juli 2019 | Kreis Stormarn - 26.07.2019 Barnitz

In Barnitz ist am vergangenen Freitag (26.07.2019) ein falscher Handwerker in Aktion getreten. Er suchte ein Mehrfamilienhaus in der Westerauer Straße auf und klingelte gegen 09:00 Uhr bei einem 26-jährigen Mieter. Der Mann gab vor, die angebrachten Feuermelder in der Wohnung, im Auftrag des Vermieters, kontrollieren zu müssen. Der angebliche Handwerker wurde vom Mieter ahnungslos in der Wohnung gelassen und gelangte so in sämtliche Räumlichkeiten.

Kurz nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte der 26-jährige das Fehlen seines Smartphones.

Nachfragen bei weiteren Bewohnern des Hauses und dem Vermieter bestätigten dann den Verdacht, dass hier ein falscher Handwerker unterwegs war.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt, - ca. 190 cm groß, - kräftige Statur - 3-Tage-Bart - graue Halbglatze

Die Polizei erbittet Hinweise: Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wem sind während der Tatzeit fremde Personen oder Fahrzeuge in der Westerauer Straße aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Reinfeld unter der Telefonnummer 04533/793400.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell