Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: In Griechenland als vermisst - in Trier ansässig

Trier (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 17-jähriger afghanischer Staatsangehöriger von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Trier am Hauptbahnhof kontrolliert. Er wies sich mit seinem gültigen griechischen Aufenthaltstitel aus. Bei einer Überprüfung im Fahndungssystem stellte sich heraus, dass er von Griechenland seit Ende Dezember 2019 als vermisster unbegleiteter Minderjähriger ausgeschrieben war. Auf Nachfrage gab der Jugendliche an, sich seit Mitte Januar 2020 in einer Trierer Jugendeinrichtung aufzuhalten. Der 17-Jährige wurde nach Rücksprache mit dem Jugendamt Trier an seine Wohngruppe übergeben. Die Behörden in Griechenland wurden über den Aufenthaltsort des Jugendlichen über das Bundeskriminalamt in Kenntnis gesetzt.

