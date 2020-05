Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Praxis

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Nach ersten Ermittlungen "glimpflich" verlief ein Einbruch in eine Praxis Im Meerbachbogen in Nienburg. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten sich am 08.05.2020 in der Zeit zwischen 01:40 Uhr und 02:15 Uhr Zutritt zu der Praxis verschafft. Dazu wurde mit großem Kraftaufwand auf die Terrassentür eines Praxisraumes eingewirkt und anschließend die Praxis nach Diebesgut durchsucht. Die Eigentümerin der Praxis, die direkt über dem Tatort in ihrer Wohnung nächtigte, wurde wie ihr Ehemann durch die Einbruchgeräusche wach. Sie schalteten daraufhin Licht im Hausflur an, was den Einbrecher gestört haben dürfte. Dieser war, mutmaßlich bei der Suche nach Bareld, nicht fündig geworden und flüchtete unerkannt.

