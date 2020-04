Polizei Aachen

POL-AC: Einzeltäter greift Mitarbeiter eines Sicherheitsinstituts mit Knallkörper an - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Würselen (ots)

Heute Mittag (07.04.2020) gegen 12.45 Uhr griff ein männlicher Täter einen Sicherheitsmitarbeiter eines Geldinstitutes in der Aachener Straße mit einem Knallkörper an und verletzte diesen dabei leicht. Im Vorfeld war es zwischen den beiden zunächst zu einem verbalen Streit gekommen; aufgrund von Baumaßnahmen hatte der Mitarbeiter dem Mann den Zutritt in die Bank verwehrt. Der Tatverdächtige floh nach der Tat zu Fuß in Richtung Lehnstraße. Eine sofortige Fahndung der Polizei führte wenig später zur Ergreifung des 36- Jährigen im Bereich der Klosterstraße; er konnte widerstandslos festgenommen werden. Kripo und Staatsanwaltschaft Aachen haben die Ermittlungen aufgenommen; weitere Anfragen diesbezüglich sind bitte an die zuständige Staatsanwaltschaft zu richten.(pw)

