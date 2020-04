Polizei Aachen

POL-AC: Hanfplantage in Wohnhaus entdeckt

Aachen (ots)

Am Freitag (03.04.20) gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Kochstraße in Haaren gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war über mehrere Wochen ein verdächtig hoher Stromverbrauch in einer Wohnung festgestellt worden.

Beim Eintreffen der Polizei erhärteten sich die Hinweise auf eine illegale Hanfplantage und ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. Dort fanden die Polizisten ca. 400 Pflanzen und das dazugehörigen Equipment. Beim Transport der sichergestellten Pflanzen unterstützte das THW die Beamten. Bewohner der Wohnungen konnten vor Ort nicht angetroffen werden, die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das angehängte Bild darf rechtefrei genutzt werden.(bg)

