POL-DO: Autos in Scharnhorst zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (20. März) auf Samstag (21. März) mindestens elf Autos in Dortmund-Scharnhorst zerkratzt.

Ermittlungen zufolge standen die Fahrzeuge in der Straße Geismerg in Dortmund-Scharnhorst. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr abends und 7.30 Uhr am nächsten Morgen beschädigten die Unbekannten die Autos offenbar mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

