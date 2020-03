Polizei Dortmund

POL-DO: Oespel: Einbruch bei der Freiwilligen Feuerwehr - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0331

Nach einem Einbruch in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr an der Straße Kleybredde in Dortmund-Oespel sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag (21.) auf Sonntag (22. März) zu.

Aus dem Gerätehaus entwendeten sie Ausrüstungsgegenstände im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

