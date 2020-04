Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Kiosk - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Aachen (ots)

Heute Nacht (06.04.2020) gegen 01.29 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Franzstraße/Kapuzinergraben zum dortigen Kiosk gerufen. Ein Einbrecher hatte ein Loch in die Scheibe geworfen, hindurch gegriffen und mehrere Flaschen Alkohol entwendet. Im Anschluss floh er mit einem Fahrrad in Richtung Borngasse.

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte der Tatverdächtige am Theaterplatz von der Polizei angehalten und festgenommen werden; der 61-Jährige führte das Diebesgut aus dem Kiosk noch mit sich. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad ebenfalls gestohlen war; zudem fanden die Beamten noch Betäubungsmittel. Ihn erwartet nun Strafverfahren wegen Einbruchs, Fahrraddiebstahl und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. (bg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell