Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Bislang unbekannte Täter zerstechen Autoreifen

Aachen (ots)

Am 16.03.2020, 23.03.2020 und 27.03.2020 stach ein bislang unbekannter Täter in Aachen, im Bereich der Peliserkerstraße, Gneisenaustraße, Joseph-von-Görres-Straße und Eifelstraße an insgesamt 30 Pkw diverse Reifen platt. Bei den ersten Taten am 16.03.2020 beobachtete ein Zeuge eine unbekannte männliche Person, kräftige Statur, ca. 170 cm groß, dunkler Teint, Dreitagebart, bekleidet mit blauer Daunenkapuzenjacke, schwarzem Pullover mit dickem weißen Streifen auf den Ärmeln und Jeanshose, bei der Tatausführung. Nach bisherigem Ermittlungsstand ereigneten sich alle Taten immer in den Morgenstunden zwischen 7 und 9.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241 - 9577 33201 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. (fp)

