Polizei Aachen

POL-AC: Brand einer Lagerhalle

Stolberg (ots)

Gestern (02.04.2020) gegen 22:30 Uhr wurde von Anwohnern Brandgeruch wahrgenommen. Die verständigten Einsatzkräfte stellten einen Brand in der Lagerhalle der Firma Schmitz auf der Bischofstraße fest. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch noch bis in die Nacht hinein. Angrenzende Wohnhäuser blieben dabei unversehrt. Menschen wurden nicht verletzt. In der Lagerhalle waren Baufahrzeuge und Materialien untergebracht. Die Brandermittler haben die Lagerhalle beschlagnahmt und nehmen die Ermittlungen bezüglich der Brandursache mit einem Sachverständigen auf. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (sb)

