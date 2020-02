Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pedelec-Fahrerin übersieht Pkw 03.02.2020

Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde eine 40-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr, als sie mit ihrem Rad entgegen der Fahrtrichtung den Radweg in der Bücklestraße in Richtung Schneckenburgstraße und die Fahrbahn queren wollte. Hierbei übersah sie einen anfahrenden 61-jährigen Autofahrer und kollidierte mit dessen Pkw. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

