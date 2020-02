Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Lastwagen bleibt an Stromkasten hängen 4.2.2020, 07:30 Uhr

Sulz/N-Mühlheim (ots)

Für einen kurzen Stromausfall sorgte am Dienstagmorgen ein Lastwagen aus dem Kreis Tuttlingen, der eine Baustelle in der alten Fischinger Straße mit Steinen belieferte. Beim Rangieren stieß der 46-jährige Fahrer gegen einen Stromverteilerkasten, wodurch dieser stark beschädigt wurde. Ein Mitarbeiter des Energieunternehmens musste für eine kurze Zeit den Strom abschalten, um die Reparatur durchführen zu können. Am Lastwagen entstand kein Schaden. Der Schaden am Stromkasten wird von der Polizei auf 2.000 Euro geschätzt.

