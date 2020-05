Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brennende Parkbank

Bad Nenndorf (ots)

(Gai) Am Freitag, dem 08.05.2020, kam es gegen 23:15 Uhr im Bereich der Prof.-Schröter Straße in Bad Nenndorf zu einem Brand einer Parkbank. U.T. hatten die Bank auf der alten Bahntrasse in der Nähe des dortigen Spielplatzes aus unbekannter Ursache in Brand gesteckt. Der Brand konnte durch die FFW Bad Nenndorf relativ schnell gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei Bad Nenndorf unter der Tel.nr.: 05723/9461-0 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell