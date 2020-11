POL-SI: Ein Verletzter nach Aufprall zwischen Auto und Sattelzug - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Am Samstagmorgen (21.11.2020) sind auf der Landstraße 729 zwischen Netphen und Deuz ein Sattelzug und ein Auto zusammengestoßen. Gegen 06:00 Uhr lenkte ein 35-Jähriger seinen Sattelzug von einem Parkstreifen an der L 729 aus anfahrend in Richtung Netphen. Ein in Richtung Deuz fahrender 66-jähriger Autofahrer prallte gegen den querenden Auflieger und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ärztlich versorgt. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Abschleppdienste kümmerten sich um die Unfallfahrzeuge.

