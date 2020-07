Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mit E-Bike gestürzt

Saalstadt (ots)

Ein 75-jähriger Mann war am Mittwochmittag mit einem E-Bike auf dem Radweg zwischen Saalstadt und Harsberg unterwegs. Als er die kreuzende K22 überqueren wollte, versuchte er sein Fahrrad abzubremsen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte über seinen Lenker. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad entstand leichter Sach-schaden. /piwfb

