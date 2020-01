Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und Pkw

Ein Leichtverletzter und 5.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Mittwoch gegen 15 Uhr in Bretzfeld. Ein 82-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Landstraße von Unterheimbach in Richtung Adolzfurt und blinkte nach links, um in einen dortigen Gemeindeverbindungsweg abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger erkannte dies wohl nicht rechtzeitig und fuhr dem bremsenden Golf-Fahrer mit seinem Kleinkraftrad auf. Dabei stürzte der 23-Jährige von seinem Krad und verletzte sich leicht.

Öhringen: Sachschaden bei Verkehrsunfall

4.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Hindenburgstraße in Öhringen. Eine 86-Jährige wollte mit ihrem Mercedes-Benz rückwärts ausparken und übersah wohl, dass in diesem Moment ein 60-Jähriger mit seinem BMW hinter ihr vorbeifuhr. Das Fahrzeugheck des Mercedes wurde gegen die Beifahrertüre des BMW gedrückt, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Öhringen: Fahrzeugdiebe gesucht

Gleich zweimal schlugen unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen in der Lindenallee in Öhringen zu. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein weißer Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen genau um 03.00 Uhr von Unbekannten weggefahren wurde. Das gleiche Fahrzeugmodell in grau wurde zwischen 02.30 Uhr und 06.00 Uhr entwendet. Da die beiden Sprinter in derselben Straße geparkt waren, ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

