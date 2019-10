Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191010.1 Brunsbüttel: Schiffskollision

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Nordwestreede zu einem Zusammenstoß zwischen einem Forschungsschiff und einem Lotsenversetzer gekommen. An beiden Fahrzeugen entstanden kleinere Schäden, sie waren weiterhin betriebsbereit.

Gegen 18.30 Uhr kollidierten das bundeseigene Fischereiforschungsschiff "Clupea" der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und der Lotsenversetzter "Steinburg" nach Übergabe des Hafenlotsen auf der Nordwestreede leicht miteinander. Dabei erlitt die "Clupea" am steuerbordseitigen Schanzkleid im Heckbereich und die "Steinburg" an der backbordseitigen Decknische in Höhe der Schiffsmitte einen Schaden. Dieser war jeweils sehr gering, lag deutlich oberhalb der Wasserlinie und beeinträchtigte die Seetüchtigkeit nicht.

Nach Rücksprache mit der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft konnte die "Clupea" ihre Reise nach Rostock fortsetzen und der Lotsenversetzer im Einsatz bleiben.

Merle Neufeld

