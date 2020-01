Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Einmal nicht aufgepasst, schon hats gekracht

Eine 49-Jährige musste sich nach einem Unfall am späten Dienstagnachmittag in Adelsheim in ärztliche Behandlung begeben. Die Frau fuhr gegen 17.20 Uhr in ihrem Madzda die Hardtstraße entlang, um dort nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen bremste sie ihren Wagen bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte der Lenker des hinter ihr fahrenden Fords wohl zu spät und krachte mit seinem Wagen ins Heck des Madzda. Die Airbags im Ford des 18-Jährigen lösten aus und bewahrten ihn dadurch wahrscheinlich vor Verletzungen. Auch die 49-Jährige schien zunächst unverletzt, musste später aber doch noch zum Arzt gehen. Den an den Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf fast 13.000 Euro.

Buchen: Auto beschädigt und geflüchtet

Rund 3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem Audi in Buchen. Der weiße A4 Avant stand in der Zeit zwischen Montag, 19.20 Uhr und Dienstag, 13 Uhr auf dem beschrankten Parkplatz des Buchener Krankenhauses in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße. In dieser Zeit blieb ein bislang Unbekannter mit seinem PKW, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an dem Audi hängen. Der Unfallverursacher entfernte sich darauf vom Ort des Geschehens ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Schaden zu melden. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher oder sein Fahrzeug haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Hardheim: Viel Rauch - wenig Feuer

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagmittag zu einem Brand in Hardheim aus. Gegen 11 Uhr war ein Kellerbrand in der Vollmersdorfer Straße gemeldet worden. Die Feuerwehr entdeckte, das sich im Keller des Hauses am Kamin eine Abdeckung gelöst hatte, wodurch Glut austrat, die dann einen nebenstehenden Holzstapel entzündete. Noch vor Eintreffen der ersten Streife konnte der Brand gelöscht werden. Das ganze Haus war jedoch komplett verraucht und musste erstmal ausgiebig gelüftet werden. Im Keller entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell