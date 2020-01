FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Feuerwehr Schermbeck

Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehr und den Rettungsdienst gegen 11:33 Uhr zu einer hilfsbedürftigen Person auf dem Bruchmühlenweg. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr übergab eine Nachbarin einen bei ihr untergebrachten Zweitschlüssel. So konnte der Rettungsdienst die Wohnungstür gewaltfrei öffnen. Der Rettungsdienst versorgte die Person in der Wohnung. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde die Person in den Rettungswagen verbrach. Danach wurde sie ins Weseler Krankenhaus gebracht. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Der Einsatz endete gegen 12:15 Uhr.

