Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Vermeintlicher Zimmerbrand in der Silvesternacht

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Passanten sahen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Bonitatiusstraße einen Feuerschein und alarmierten daraufhin gegen 01:06 Uhr die Feuerwehr. Die Leitstelle eröffnete den Einsatz mit dem Stichwort "Zimmerbrand". Die eingesetzten Kräfte konnten bei Ankunft den Feuerschein auf einem Balkon im 3. Obergeschoss bestätigen. Ein Trupp wurde unter PA und einem C-Rohr über die Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt. Auf dem Balkon brannte eine bereits abgefeuerte Feuerwerksbatterie. Die Bewohner befanden sich bei Brandausbruch nicht in der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Im Anschluss wurde der Brandbereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 01:50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck

Ellen Großblotekamp

Telefon: 0170/5660898

E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de

http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell