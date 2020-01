Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Dienstagmittag bei Kupferzell. Ein auf der B 19 fahrender Mann geriet mit dem Reifen seines Landrovers an einen Randstein woraufhin der Wagen schleuderte und auf die Gegenfahrbahn geriet. Obwohl der Fahrer eines entgegenkommenden LKW noch stark abbremste und seinen Truck fast zum Stillstand bekam, stießen die beiden Fahrzeuge noch frontal zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die B 19 musste bis 15 Uhr aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die alarmierte Feuerwehr musste den Landrover-Fahrer aus einer misslichen Lage befreien, denn er konnte die Türen seines Fahrzeugs nicht mehr öffnen.

