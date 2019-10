Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Entwendeter Pkw, der an Unfallflucht beteiligt war, aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde in Walldorf ein gestohlener VW-Polo aufgefunden, der am Sonntagnachmittag an einem Unfall beteiligt war, in Walldorf aufgefunden.

Ein Zeuge meldete sich kurz vor drei Uhr beim Polizeirevier Wiesloch und teilte mit, dass auf einem Parkplatz in der Dietmar-Hopp-Alle ein unfallbeschädigter VW-Polo ohne Kennzeichenschilder abgestellt sei. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs konnten die Beamten tatsächlich massive Unfallbeschädigungen feststellen. Diese passten zu einer Unfallflucht am Sonntag, 29. September im Kreisverkehr Hubstraße/Heidelberger Straße. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Nacht vom 17. auf den 18. August 2019 in der Heidelberger Weststadt entwendet worden war.

Hinweise darauf, wer das Fahrzeug in der Zwischenzeit genutzt hat, bzw. wer es wann es auf dem Parkplatz abgestellt hat, ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer, bzw. Absteller des Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell