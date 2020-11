Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am Mittwoch (18.11.2020) sind unbekannte Tatverdächtige in eine Wohnung in der Kölner Straße in Siegen eingebrochen. Zwischen 12 und 18 Uhr hebelten sie eine Tür in dem Mehrfamilienhaus auf. Anschließend durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Schubladen.

Dabei entwendeten sie Bargeld und diverse Schmuckgegenstände. Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt und hofft auf Hinweise zur Tat unter der 0271/7099-0.

