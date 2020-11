Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall in Netphen: Polizei sucht Beteiligte

NetphenNetphen (ots)

Berichtigung unserer Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4764143

Bei der Pressemeldung, die wir am 16.11.2020 veröffentlicht haben, hat sich ein Fehler beim Unfallort eingeschlichen. Bitte beachten Sie die korrigierte Pressemeldung:

Am Freitagmorgen (13.11.2020) ist es zu einem Zusammenstoß einer 17-Jährigen und einer Autofahrerin in Netphen gekommen. Eine noch unbekannte Unfallbeteiligte wollte gegen 7 Uhr mit ihrem PKW den Parkplatz eines Geschäfts an der Kronprinzenstraße verlassen und in Richtung Dreis-Tiefenbach abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin.

Die Polizei sucht nun die unbekannte Beteiligte oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise bitte direkt an die 0271 / 7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell