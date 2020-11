Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Imbiss - #polsiwi

Unbekannte Tatverdächtige sind zwischen Montagabend (16.11.2020), 18 Uhr und Dienstagmorgen (17.11.2020), 10 Uhr, in einen Imbiss an der Hagener Straße in Kreuztal eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten sie in den Verkaufsraum und durchsuchten diverse Schränke.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und technische Geräte entwendet. Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter der 0271/7099-0 entgegen.

