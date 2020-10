Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1529) Eine Person nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.10.2020) kam es im Nürnberger Süden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 24-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Münchener Straße in stadteinwärtiger Fahrtrichtung ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Nach ersten Erkenntnissen geriet der 24-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache unter einen Auflieger eines verkehrsbedingt wartenden Sattelzuges. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte schwer verletzt geborgen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung eingeliefert werden.

Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock, blieb aber unverletzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme wurde die Münchener Straße in stadteinwärtiger Fahrtrichtung für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt und danach an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam deshalb zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Ann-Kathrin Lehnert

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell