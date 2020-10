Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1526) Balkonbrand in Schweinau - Frau leicht verletzt

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.10.2020) geriet der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Schweinau in Brand. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 18:20 Uhr meldeten Zeugen per Notruf einen Brand in der Nopitschstraße. Der Balkon eines Mehrfamilienhauses solle in Flammen stehen.

Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen Stichflammen von einem Balkon im dritten OG fest. Die Wohnungsinhaberin hatte ihre Wohnung verlassen können und wartete vor dem Haus.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest.

Die Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte sich leichte Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung zugezogen.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst sicherte erste Spuren am Brandort. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache.

