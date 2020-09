Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: "Selbststeller" klingelt bei der Kieler Bundespolizei

Kiel (ots)

Am Dienstagabend (22.09.2020) gegen 20:15 Uhr klingelte ein Mann bei der Wache der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof. Er gab an, für die in den letzten Wochen begangenen Sachbeschädigungen an den Dienstfahrzeugen der Bundespolizei verantwortlich zu sein. Dabei wurden insgesamt 3 Streifenwagen so stark beschädigt, dass diese nicht mehr einsatzfähig waren und durch eine Fachwerkstatt wieder in Stand gesetzt werden mussten. Aufgrund der Berichterstattung in den Medien und seines schlechten Gewissens entschied er sich, die Wache aufzusuchen und die Taten zu gestehen. Nachdem die Personalien des 20-jährigen Mannes feststanden und er seine Aussage getätigt hatte, durfte er die Wache wieder verlassen. Über sein Motiv machte er keine Angaben. Er muss sich nun für seine Taten verantworten müssen. Es entstand ein Sachschaden von über 2.000,- EUR.

