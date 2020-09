Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei entdeckt gestohlene Fahrräder, Handys und Laptops

Puttgarden (ots)

Bei der Einreise eines 32-jährigen Mannes bewiesen Beamte der Bundespolizei den "richtigen Riecher". Der Mann führte gestohlene Fahrräder, Handys und Laptops mit sich.

Der litauische Staatsangehörige wurde am Montag (21.09.2020) gegen 17:30 Uhr bei stichprobenartigen Einreisekontrollen in der PKW-Einreisespur im Fährhafen Puttgarden kontrolliert.

Bei der Kontrolle seiner Dokumente konnten die Beamten keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Als sie jedoch einen Blick in den Volvo mit litauischer Zulassung warfen, bemerkten sie eine Vielzahl an Laptops und Handys. Insgesamt kamen 35 Laptops, 3 Handys und diverse originalverpackte T-Shirts zum Vorschein. Weiterhin befanden sich auf dem Heckklappenfahrradträger zwei hochwertige Fahrräder (Elektrofahrrad, Rennrad). Bei der anschließenden Befragung verwickelte sich der Fahrer in Widersprüche und konnte für die Geräte keinen Eigentumsnachweis vorlegen.

Eine Überprüfung der Rahmen- und Seriennummern bei der dänischen Polizei ergab, dass die beiden Fahrräder samt Träger, die 3 Handys sowie mindestens 1 Laptop in Dänemark gestohlen wurden. Die Überprüfung der übrigen 34 Laptops wird durch das Gemeinsame Zentrum in Padborg übernommen und dauert momentan noch an. Die dänischen Behörden stellten einen Festsetzungsantrag über die Auslieferung der Person und der sichergestellten Sachen. Der Litauer wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell