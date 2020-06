Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold - (HL) Am Mittwoch, 10.06.2020 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Bockhorst bei dem ein 51-jähriger Mann aus Bad Rothenfelde schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr ein 35-jähriger Mindener mit einem Lkw die Bundesstraße 476 von Versmold in Richtung Borgholzhausen. In Bockhorst, in Höhe der Einmündung Frankfurter Weg, kollidierte sein Lkw dann mit dem Pkw des 51-jährigen, der dort auf die Bundesstraße 476 in Richtung Versmold einbog.

Der Mindener wurde durch den Zusammenstoß in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr geborgen werden. Im Anschluss wurde er, aufgrund der Schwere der Verletzungen und bestehender Lebensgefahr, mittels Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Die Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 18:00 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell