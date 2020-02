Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 28.02.2020: Gießen

Mittelhessen: Polizeipräsident Bernd Paul stellt die polizeiliche Kriminalstatistik 2019 für Mittelhessen und für die Polizeidirektion Gießen vor

Gießen (ots)

Am 28.02.2020 stellte Polizeipräsident Bernd Paul die wesentlichen Eckdaten der polizeilichen Kriminalstatistik 2019 für den Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen und den Landkreis Gießen vor.

"Die im Jahr 2019 angezeigten Straftaten und die damit verbundene Aufklärungsquote bedeuten eine sehr gute Entwicklung für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in Mittelhessen und stellen jeweils den besten Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums vor fast 20 Jahren dar. Während die Straftaten, bei denen die ausländerrechtlichen Delikte nicht berücksichtigt wurden, nochmals um etwa 800 auf 42.731 sanken, stieg die Aufklärungsquote auf einen neuen Höchstwert von 63,9 Prozent. Die Sicherheitsbilanz bestätigt, dass wir zu den sichersten Regionen in Hessen und darüber hinaus gehören", so Polizeipräsident Bernd Paul zur Kriminalitätslage 2019 für das Polizeipräsidium Mittelhessen.

Ähnlich sieht die Bilanz auch für den Landkreis Gießen aus. "Die Entwicklung im Landkreis und der Stadt Gießen hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Dies ist auch zurückzuführen auf die vielen Maßnahmen und Kontrollen. Von großer Bedeutung ist das nochmals angepasste Konzept Sicheres Gießen. Allein in der Stadt Gießen konnte das Straftatenaufkommen um 711 verringert werden. Die dargestellten Zahlen sind, auch im Vergleich mit anderen Landkreisen, ein absolutes Spitzenergebnis und eine Bestätigung der sehr guten polizeilichen Arbeit", so Polizeipräsident Bernd Paul bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für den Landkreis Gießen.

Mehr dazu finden Sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter:

https://k.polizei.hessen.de/1573303964

