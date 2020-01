Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B 28 - Medizinische Ursache

Oberkirch (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinischer Notfall am heutigen Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 28, Höhe "Stöckberg", geführt haben. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Ford war kurz vor 7 Uhr in östliche Richtung unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam und in einer angrenzenden Obstplantage zum Stehen kam. Wie die angerückten Rettungskräfte am Unfallort feststellen mussten, dürfte eine medizinische Ursache zu dem Kontrollverlust des Fahrzeugs geführt haben. Der Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er seinen Beschwerden wenig später erlag.

/hy

