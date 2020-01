Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unvorsichtig die Straße überquert

Offenburg (ots)

Ein 41 Jahre alter Fußgänger ist am frühen Mittwochabend in der Weingartenstraße, unweit der Moltkestraße, nach einer unvorsichtigen Straßenüberquerung von einem Auto erfasst und hierdurch leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Mann gegen 17:45 Uhr an einer ungeeigneten Stelle zwischen im Stau befindlichen Fahrzeugen hindurch. Auf der in Richtung Moltkestraße führenden Linksabbiegespur wurde er schließlich von dem Opel eines 56-Jährigen erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der 41-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 1.000 Euro taxiert.

