POL-OH: Unfallmeldungen

Spiegel im Begegnungsverkehr beschädigt

Wernges - Am Montag (10.02.), gegen 07:10 Uhr, befuhr eine 46-jährige Omnibus-Fahrerin die Landesstraße von Lauterbach in Richtung Schlitz. Ihr entgegen kam ein 20-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug. Vermutlich durch starken Seitenwind des Sturmtiefs Sabine berührten sich beide Fahrzeuge mit ihren jeweiligen Außenspiegeln, wodurch dieses zerstört wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Fußgänger übersehen

Herbstein - Am Montag (10.02.), gegen 20.40 Uhr, verließ ein 27-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des Edeka-Marktes in der Hessenstraße, um in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Dabei übersah er einen 87-jährigen Fußgänger, der die Hessenstraße überquerte und es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw. Der 87-jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus Lauterbach verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

